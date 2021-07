Twee vaccinaties straks waarschijnlijk niet meer voldoende voor toegang tot festival

Woeste automobi­list rijdt in op vrouw en kind in Tilburg, omstanders stoppen auto

19 juli Een automobilist is vanmiddag in Tilburg ingereden op een andere auto, met daarin een jong kind en een vrouw. Toen de vrouw was uitgestapt voor het stoplicht aan de Spoorlaan, reed de automobilist nogmaals in op de vrouw waarbij ze klem kwam te zitten tussen de auto’s. De man is aangehouden en de politie verdenkt hem van poging tot doodslag.