Twee van drie bestuursleden Satudarah op vrije voeten

video Woede om respectloze video waarin stagiaire bejaarde te kakken zet

20:49 Een Rotterdamse mbo-studente maakt behoorlijk wat woede los door respectloos over ouderen te praten. Een filmpje waarin zij ontevreden praat over haar stagewerkzaamheden wordt volop gedeeld op sociale media. Op het Albeda College is ze voorlopig niet meer welkom. Inmiddels heeft ze ook een excuusvideo gemaakt.