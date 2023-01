Twee verdachten (16 en 19) aangehouden voor dood medewerker jeugdzorginstelling: ‘Ze hebben haar vermoord!’

twee arrestatiesEen medewerker van jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is zaterdagavond om het leven gekomen bij een steekincident. Het gaat om een vrouw van 26 uit Groningen. Twee personen, jongens van 19 en 16, zijn aangehouden. De toedracht is nog onbekend.

Het incident had omstreeks 20.20 uur plaats in de Stationsstraat in Emmen. De politie trof de medewerker zwaargewond aan, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke. Er waren meerdere hulpdiensten ter plaatse. De politie zette een helikopter in. Een van de verdachten, een man van 19 uit Emmen, werd kort na het steekincident aangehouden. De 16-jarige verdachte werd enkele uren later opgepakt in de gemeente Meppel. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij dit incident.

,,We zijn met elkaar heel erg geschrokken. Het is afgrijselijk”, laat burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen weten. ,,De impact is drieledig: het slachtoffer is een vrouw van 26, dat is afschuwelijk”, zegt Van Oosterhout. “Maar ook voor de medewerkers die erbij waren. En de dader, die kennen we natuurlijk nog niet, maar die is ook niet op de wereld gekomen met het idee om iemand om te brengen. Op alle drie de fronten zit je daarover te piekeren als burgemeester.” Van Oosterhout zat zelf acht jaar in de Raad van Toezicht van Yorneo.

Quote Het meisje schreeuwde: ze hebben haar vermoord! Café-eigenaar Jan van Es

Een tienermeisje dat in het pand aanwezig was, sloeg alarm. Ze rende in paniek naar buiten en stond krijsend op straat. Bezoekers van een naburig café vingen haar op. ,,Het meisje schreeuwde: ze hebben haar vermoord!", zegt café-eigenaar Jan van Es tegen RTV Drenthe. De politie was, volgens de kroegbaas, snel ter plaatse en heeft zich over het meisje ontfermd. Agenten sloegen ruiten in van de opvanginstelling om toegang te krijgen tot het pand.

Instelling: ‘Inktzwart moment’

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij en vraagt getuigen zich te melden. Zorginstelling Yorneo spreekt in een korte verklaring van een ‘inktzwart moment’. ,,Gisteravond vond een verschrikkelijk incident plaats op één van onze open verblijfslocaties, waarbij een collega van ons om het leven is gekomen. Een heftige en trieste gebeurtenis die ons ten diepste raakt. We zijn verdrietig en verslagen door dit verlies. Een inktzwart moment voor de betrokkenen, ons als organisatie en jeugdzorg in het algemeen. Onze eerste aandacht gaat uit naar alle direct betrokkenen, waarbij we ruimte en begrip vragen om dit samen te kunnen verwerken”.

Volgens burgemeester Van Oosterhout is er zondag wel een bijeenkomst voor de medewerkers van de instelling belegd.

Maaike van der Aa, Jeugdzorgbestuurder bij vakbond FNV, zegt tegen het Dagblad van het Noorden dat het incident voor veel emoties zorgt in de sector. ,,We weten nog niet of het incident heeft te maken met werkomstandigheden, er kan ook gewoon iemand naar binnen zijn gelopen. Een oud-cliënt of een verward persoon, we weten het niet. Maar je merkt wel dat veel mensen het koppelen het aan de zware omstandigheden waaronder men moet werken in de jeugdzorg.’’ In de sector is sprake van een hoge werkdruk door onder meer personeelstekort.

Hulpverlening

Die instelling biedt verschillende soorten hulpverlening aan gezinnen met problemen, meldt het op de eigen website. Dat gebeurt vanuit verschillende locaties in Drenthe. De vestiging aan de Stationsstraat in Emmen wordt omschreven als ‘gezinshulpverlening met verblijf’.

Op die locaties wonen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, schrijft Yorneo op zijn website. Zij worden tijdelijk uit huis geplaatst. ‘Met een verblijf en behandeling op een GmV-locatie willen we de impasse binnen het gezin doorbreken en de ontwikkeling van de jongere weer op gang krijgen. De jongeren (..) verblijven er zo kort als mogelijk en maximaal negen maanden.’

In Emmen is de ontreddering ondertussen groot. ‘Dat dit gebeurd is, juist op een plek waar jongeren worden opgevangen die elders niet meer welkom zijn... ik heb er geen woorden voor’, schrijft iemand op Facebook.

