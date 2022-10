Twee vrouwen gewond na aanrijding in het donker op Zeeuws strand, bestuurder meldt zich

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op het strand Westenschouwen. Twee Duitse vrouwen zaten in het donker op het strand en werden aangereden door een terreinwagen. Een vrouw (40) raakte ernstig gewond. De andere vrouw (40) liep lichte verwondingen op.



De politie startte een onderzoek en hield rond 21.15 uur een verdachte aan. Uit zijn verklaring bleek dat hij niet de bestuurder van het voertuig was. De vermoedelijke bestuurder van de terreinwagen meldde zich later bij de politie. Het voertuig is voor technisch onderzoek in beslag genomen.



De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.