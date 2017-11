Twee zwaargewonden bij ongeval A2, politie zoekt met heli naar derde inzittende

Het voertuig raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam na tientallen meters op zijn kop tot stilstand. De twee inzittenden raakten bij het ongeluk zwaargewond. Vier ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De twee gewonde mannen zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Een van de mannen is door de brandweer uit het voertuig bevrijd.

Zoektocht

Terwijl de twee mannen werden verzorgd door hulpverleners, zocht de politie met een politiehelikopter naar een mogelijk derde inzittende. Na ruim een half uur werd de zoektocht gestaakt.



De A2 werd in de richting van Utrecht korte tijd afgesloten, maar al snel werd een rijbaan vrijgegeven voor verkeer. Twee rijstroken bleven dicht in verband met bergingswerkzaamheden en sporenonderzoek. Rond 07.15 uur waren deze rijstroken nog altijd dicht.

Benen genomen

Of de derde verdachte, die er naar verluidt vandoor is gegaan, ook de bestuurder is van het voertuig, is niet bekend. Ook is onduidelijk waarom de man de benen zou hebben hebben genomen.