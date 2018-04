Twee zwaargewonden bij schietpartij in Amsterdam

Toiletbezoekje verlinkt smokkel 88 kilo heroïne: Arnhemmer 9 jaar de cel in

1 april Een 54-jarige inwoner van Arnhem is vrijdag in de rechtbank van Den Bosch veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van negen jaar. De man kreeg de straf voor zijn rol in de smokkel van 88 kilo heroïne en morfine. Een tweede verdachte kreeg zes jaar cel opgelegd.