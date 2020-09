Tweede arrestatie na rellen in Groningse binnenstad

VIDEO Noodbevel van kracht in Groningen door vechtende voetbalsup­por­ters

6 september Duitse voetbalhooligans hebben gisteren met supporters van FC Groningen gevochten in de Groninger binnenstad. De gemeente Groningen heeft om herhaling te voorkomen een noodbevel ingesteld. De politie spreekt van een korte maar hevige confrontatie en is op zoek naar de Duitse supporters. ,,Dit gaat alle perken te buiten”, aldus een gemeentewoordvoerder over het geweld.