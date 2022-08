Tweede Dutch GP onbetaalbaar voor Peter, dus kijkt hij naar de opbouw: ‘Kan hier uren naar kijken’

Met video Stoplijn moet voorkomen dat zeer grote natuur­brand in de Peel overslaat op woningen

In de Mariapeel bij Griendtsveen (vlakbij Deurne) woedt woensdag een zeer grote natuurbrand. Dat is vlakbij het gebied dat in 2020 al eens werd getroffen door een enorme vlammenzee. De omvang van de brand is rond 13.00 uur nog altijd twintig hectare. Even na 11.00 uur werd een NL-Alert verzonden. In Helenaveen zorgt de toestand voor onrust. Een zogeheten stoplijn moet het dorp beschermen.

13:12