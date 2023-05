Tweede Kamer eist actie na arrestatie kroongetuige: ‘Yesilgöz heeft heel wat uit te leggen’

om start onderzoekDe Tweede Kamer is de problemen rond de kroongetuigenregeling zat en eist direct verbetering van de minister. Aanleiding is een nieuw incident rond een kroongetuige die onlangs is gearresteerd op de luchthaven. Zijn advocaat wilde hem zelf in veiligheid brengen omdat hij niet langer beveiligd zou worden. Dat de man tijdens zijn vlucht naar het buitenland werd aangehouden, roept vragen op bij Kamerleden. ,,De minister heeft heel wat uit te leggen.”

Tweede Kamerleden vinden het onbegrijpelijk dat het na het snoeiharde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opnieuw mis lijkt te gaan. De man werd vorige week op de luchthaven aangehouden toen hij vluchtte omdat hij zich niet langer veilig voelde. Hij stond gesignaleerd, omdat hij was opgeroepen voor een taakstraf, maar niet was verschenen.

De politici willen van minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid precies weten wat zich in deze zaak heeft afgespeeld en waardoor het zo kon misgaan. ,,En wat gaat de minister doen om deze situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen?” vragen Songul Mutluer (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) zich af. ,,Hoe snijd je de pas af van nietsontziende criminelen als je dit soort fouten blijft maken?”

‘Zo nodig sancties’

Kamerleden reageren op het verhaal van advocaat Peter Schouten in deze krant over een kroongetuige die verklaringen heeft afgelegd in drie moordzaken, in Eindhoven, Rotterdam en Nijmegen. De arrestatie van zijn cliënt was volgens hem het gevolg van een opeenstapeling van blunders. De overheid had bovendien vertrouwelijke stukken over de man naar een verkeerd adres gestuurd en de kroongetuige had al een maand geen beveiliging. ,,Als er problemen zijn, moet hij tot die tijd maar 112 bellen van het OM”, verzucht Schouten.

Anne Kuik (CDA) schrikt van het nieuws, maar is tegelijkertijd voorzichtig met haar conclusies, omdat ze de volledige casus niet kent. ,,Dit lijkt mij in elk geval serieus genoeg om stevig te onderzoeken. Want zoals ik het nu hoor, is er van alles fout gegaan.” Ook als het aan SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ligt, wordt er gekeken naar het optreden van de verantwoordelijke instanties. ,,En als er sprake is van falen, moeten er zo nodig sancties volgen. Als het echt om een kroongetuige gaat, met wie OM afspraken heeft gemaakt over veiligheid, is dit natuurlijk te gek voor woorden.”

‘Heel wat uit te leggen’

De inzet van kroongetuigen door het Openbaar Ministerie ligt de laatste tijd onder vuur. In een rapport haalde de Onderzoeksraad voor Veiligheid begin maart snoeihard uit naar hoe de beveiliging rond kroongetuige Nabil B. was geregeld in het liquidatieproces Marengo. Diens broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries werden om het leven gebracht. De moorden konden volgens de OVV mede plaatsvinden door fouten van politie en justitie.

Yeşilgöz, die juist vaker kroongetuigen wil inzetten, maakte na het rapport excuses richting de nabestaanden. Ze beloofde snel met maatregelen te komen om de beveiliging van kroongetuigen op orde te maken. ,,Zelfs na het vernietigende OVV-rapport blijft het misgaan. Kennelijk is er nog steeds geen lering getrokken uit de fouten die er zijn gemaakt", zegt Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. ,,De minister heeft heel wat uit te leggen.”

‘Dubbele rol OM’

Michiel van Nispen van SP en D66-Kamerlid Joost Sneller vinden dat er vaart moet worden gemaakt met de maatregelen om de beveiliging van kroongetuigen in het algemeen op orde te maken. Sneller: ,,Dit voorval laat opnieuw duidelijk zien hoe urgent de problemen rond de kroongetuigenregeling zijn. Daarom zijn wij ook zeer kritisch geweest op het sluiten van nieuwe kroongetuigendeals.” Van Nispen: ,,Het is onwenselijk dat het OM een dubbele rol heeft in dit verhaal.”

De zoveelste miskleun roept de vraag op of het inzetten van kroongetuigen nog wel houdbaar is. De minister, en eerder ook het OM, willen daar uiteindelijk juist meer gebruik van maken. ,,Maar er is op dit moment toch geen enkele crimineel die een deal gaat sluiten met justitie?’’ zegt Henny Sackers, emeritus hoogleraar Bestuurlijk sanctierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Het OM kan zijn belofte om iemand veilig te houden op dit moment niet waarmaken.”

‘Dit is bizar’

Dat hoeft volgens Sackers overigens niet te betekenen dat heel het fenomeen van tafel moet. ,,Het idee dat je soms met kleinere vissen de grote vissen kunt vangen, moet je in uitzonderlijke gevallen kunnen gebruiken.” Het grootste probleem is volgens hem het personeelstekort bij het stelsel Beveiligen en Bewaken. ,,Maar je kunt niet zomaar een blik nieuwe beveiligers opentrekken. Het zal nog wel een paar jaar duren voordat je dat op orde hebt. En tot die tijd moet je de inzet van kroongetuigen op pauze zetten.”

Door dit soort fouten is er ‘vrijwel geen weldenkend mens te vinden die in de zwaardere zaken nog als kroongetuige wenst op te treden’, verzucht strafrechtadvocaat Gerald Roethof. ,,Dit is bizar natuurlijk. Het OM én het ministerie van Justitie hebben de wens dat meer personen in zwaardere zaken als (kroon)getuige optreden. Zolang het OM dit soort fouten blijft maken, zal het echt bij een wens van hen blijven.” Advocaat Geert-Jan Knoops beaamt dat. ,,Dit laat nog maar eens zien dat het Nederlandse rechtssysteem niet in staat is om hiermee om te gaan.”

Een woordvoerder van Yesilgöz reageert kort op de kritieken van Kamerleden: ,,Het OM heeft aangegeven de zaak te onderzoeken, dus dat wacht het ministerie af.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: