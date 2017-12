Tweede Kamer: Nederlandse vechtmissie tegen IS mag doorgaan

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt de verlenging met een jaar van de bijdrage aan de vechtmissie tegen terreurgroep IS in Irak en Oost-Syrië.

Ongeveer driehonderd Nederlandse militairen zijn actief voor de missie in het gebied. De Tweede Kamer gaf hier in 2014 groen licht voor. De Nederlanders trainen en steunen Iraakse en Koerdische militairen. Verder gaan weer vier F-16's de terreurgroep bombarderen en ondersteuning aan troepen geven. De gevechtsvliegtuigen opereren vanaf een basis in Jordanië. De kans is aanzienlijk dat de luchtsteun in het oosten van Syrië niet het hele jaar nodig is.

Onder meer SP en PVV zijn tegen de inzet. Tijdens het debat over de verlenging wees SP-Kamerlid Sadet Karabulut op de burgerslachtoffers die er zijn gevallen. Ze vindt dat de militaire inzet averechts werkt en noemt de oorlog uitzichtloos. De PVV vindt dat de krijgsmacht zich in Nederland op de veiligheid moet richten.

IS is uit het grootste deel van Irak en Syrië teruggedrongen. Toch heeft de Iraakse premier nadrukkelijk aangedrongen bij premier Mark Rutte om de Nederlandse inzet te verlengen. De missie zal ergens begin volgend jaar een stabilisatiemissie worden. Nederland doet sinds 2014 mee aan de strijd tegen IS.

Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van D66 wil dat Nederland gedetailleerder rapporteert over de bombardementen door Nederlandse F-16's, zonder daarbij de militairen in gevaar te brengen. Andere coalitiepartijen steunen die oproep. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegde toe dat er gekeken wordt of meer informatie kan worden vrijgegeven.