Tweede kamer wil af van hardnekkige stoffen in chemische industrie

,,Keer op keer is er gedonder met stoffen die niet thuis horen in ons milieu, water en lijf. Dat zien we al bij de problemen rond de Dordtse fabriek Chemours. De staatssecretaris moet nu in gesprek gaan met de industrie over hoe we deze stoffen helemaal kunnen uitfaseren,’’ aldus initiatiefnemer van de motie, Suzanne Kröger van GroenLinks. De motie is gesteund door D66, CDA , PvdA, SP, PvdD, SP, Denk, SGP, CU en 50Plus.