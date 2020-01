Tweede NL-Alert verstuurd voor vuurzee Aalten: directeur ontdaan

De rook kan de komende uren toenemen door het nablussen van de brandweer. Het pand rookt namelijk nog steeds. Het advies van de brandweer is daarom om bij overlast ramen en deuren te sluiten. Ook is het advies om de ventilatie uit te zetten bij overlast. De hevige brand is ontstaan bij Tritop in Aalten. De productiehal van de winkelinterieurbouwer ging dinsdagavond laat in vlammen op. Directeur Ronald Bouwmeester reageert de ochtend na de vlammenzee ontdaan op het vuur. ‘Wat kan ik zeggen? We gaan nu kijken wat er te redden valt.” Burgemeester Anton Stapelkamp was vannacht al ter plaatse geweest en heeft zijn en heeft zijn medeleven betuigd. Hij spreekt van een ‘triest gezicht’ en van ‘grote verslagenheid bij de mensen van de bedrijven’, laat hij via Twitter weten. Zo’n honderd brandweermensen rukten uit om de vuurzee te bestrijden. Ook verschillende wegen zijn afgesloten.

Scholen en kinderdagverblijven

Met name op de speelpleinen van basisscholen en kinderdagverblijven zorgt de brand voor veel overlast. De gemeente was samen met medewerkers van de scholen in de weer om de schoolpleinen zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Alle scholen werden gecontroleerd. Inmiddels zijn deze weer vrijgegeven. De politie maakt overzichtsbeelden van de brand aan de Vierde Broekdijk om een beter beeld te hebben van de brandhaarden. Speciale aandacht werd tijdens controles van de scholen gevraagd voor de zandbakken. Woordvoerder René van der Neut van de brandweer: ,,Het zijn gelukkig geen giftige asdeeltjes en brokstukken. Er zit geen asbest in. Het gaat bijvoorbeeld om stukjes isolatiemateriaal die door de hitte en de wind ver weg zijn gevoerd.’’ In principe ongevaarlijk, stelt hij. ,,Vergelijk het met de restanten van de barbecue, maar prettig is het niet.”

‘CO-gehalte ongezond hoog’

Ook kijken brandweer en gemeente naar de zorgcentra in Aalten, om daar het buitengebied zo snel mogelijk schoon te krijgen.



Mochten Aaltenaren vuurresten in hun tuinen vinden, dan kan de overgebleven boerenkool gewoon gegeten worden. Wel moet de groente goed gewassen worden.



De brand was vannacht tot in Winterswijk te ruiken. Even was er vrees dat de rook in Aalten voor veel overlast zou gaan zorgen, maar omdat de wind vannacht gedraaid is, bleek die vrees ongegrond. Wel zijn tien tot twaalf bedrijfsgebouwen in de driehoek Vierde Broekdijk-Dinxperloseweg-Rondweg Zuid door de brand voorlopig niet bereikbaar.



,,Deze bedrijven hebben vol in de rook gestaan vannacht. Het CO-gehalte daar is ongezond hoog. Dus voorlopig mag niemand daar naar binnen. Hoe lang dat gaat duren, is onduidelijk", stelt de woordvoerder.