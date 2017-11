'Tweede schutter vergismoord Djordy kent No Surrender-leider'

De verdachte van de Amsterdamse vergismoord op dj Djordy Latumahina is een goede bekende van drie medeverdachten én van een leider van motorclub No Surrender. Dat blijkt uit de pro forma zitting, die nu gaande is. In totaal worden nu zeven personen verdacht van betrokkenheid bij de moord.

De onlangs opgepakte Tony D. (34), volgens justitie een van de twee schutters, is samen met het Amsterdamse kopstuk van No Surrender eerder vervolgd voor een mishandeling op het Leidseplein en belediging van de politie. Justitie ziet velerlei verbanden tussen Amsterdammer Tony D. en de verdachten die sinds maart vastzitten voor de moord op Latumahina en de pogingen tot moord op diens vriendin en dochtertje.

De schutters namen Latumahina en zijn gezin op 8 oktober 2016 onder vuur, terwijl ze het eigenlijk voorzien hadden op de crimineel G.M., die ook in een donkere Mini Cooper reed. Met zijn versleutelde Blackberry zou D. begin 2016 met slechts twee anderen contact hebben gehad: Cedric R. en Djurgen W.

Voorarrest

Dat zijn in de visie van justitie uitgerekend twee hoofdrolspelers rond de moord op Latumahina: Cedric R. zou een organisator zijn, Djurgen W. de andere schutter.

Officier van justitie Caroline Cnossen is er van overtuigd dat de op 14 november gearresteerde D. de blonde man is die na de moord op Latumahina met Djurgen W. en hun 'chauffeur' richting een vluchtauto liep - wat is te zien op een filmpje van een buurtbewoner. De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorarrest gisteren met negentig dagen verlengd.

Undercoveractie

Om het onderzoek een impuls te geven, heeft justitie onlangs een opmerkelijke undercoveractie opgezet die hintte op D.'s contacten in de motorwereld. Twee rechercheurs reden zijn vriendin klem en vroegen haar welke man begin oktober 2016 (rond de moord op Latumahina) in hun zwarte Volkswagen Jetta reed.

De één droeg een zwarte trui met een gele band met daarin in het zwart het opschrift 'Maluku' en een bodywarmer. De ander droeg een motorjack zonder opdruk. Ze lieten een foto zien van Latumahina, voorzien van zijn geboorte- en sterfdatum, en lieten een prepaid-telefoon achter. ,,Wij Bersatu laten niet zomaar een broeder neerknallen'', zei één van de twee. 'Bersatu' betekent in het Moluks Eenheid.

Blanke, blonde man

Hoewel hun kleding de associatie opriep met motorclub Satudarah, benadrukte aanklaagster Cnossen vanmiddag in de rechtbank dat de rechercheurs 'juist bewust géén full colour Satudarah-kleding droegen', zoals in media is bericht. Ze hadden vooral willen appelleren aan Latumahina's Molukse achtergrond.

,,Voor het ten tonele voeren van Molukse motorclubleden is gekozen omdat Latumahina een Molukse achtergrond heeft en het geloofwaardig is dat een Molukse motorclub in staat kan worden geacht informatie te verzamelen over de moordenaars van één van hun broeders.'' Het is overigens Tony D. die een link heeft met motorclubs, niet Latumahina of zijn familie, benadrukte Cnossen.

Meteen na de undercoveractie meldden D. en zijn vriendin zich bij de politie. Ze vertelden onder meer dat D. lijkt op de blanke, blonde man van wie in Opsporing Verzocht beelden waren getoond in een item over de liquidatie van Djordy Latumahina.

Aanklaagster Cnossen: ,,Kennelijk hebben zijn vriendin en hij zelf de link gelegd tussen de afbeeldingen van de blanke schutter en D.''

Niet herkennen

Twee dagen later sprak de vriendin rechercheurs die zogenaamd onderzoek deden naar de 'motorclubleden' die haar hadden benaderd. Ze herhaalde dat haar vriend op de vermoede schutter lijkt, maar dat hij dat niet is.

Dat familieleden en vrienden hem niet herkennen als die 'blanke schutter' op de beelden, noemt officier Cnossen niet verwonderlijk. ,,Het is voor deze getuigen, die in D. kennelijk een zorgzame huisvader zien, eenvoudigweg onvoorstelbaar dat hij tot zo'n gruwelijke misdaad in staat zou kunnen zijn. Dat kleurt hun blik.''

Volgens Cnossen wist D.'s omgeving bijvoorbeeld niet dat hij contact had met de groep criminelen die nu zijn medeverdachten zijn, dat hij met versleutelde Blackberry's communiceerde, dat hij in februari 2016 in een gestolen BMW was aangehouden en dat hij op camping De Badhoeve een vuurwapen, geluiddempers, munitie en een kogelwerend vest had verstopt. ,,Ook hebben ze geen idee waar hij zich begin oktober 2016 met de Jetta heeft begeven.''

Cnossen schetste hoe hij in de dagen rond de moord met die Jetta naar zijn medeverdachten reed en naar de plek waar Latumahina werd doodgeschoten, kennelijk voor een voorverkenning. Soms leek de Jetta gelijk op te rijden met auto's van medeverdachten. Hij zou ook verdachte ritjes hebben gemaakt in de rode Suzuki Alto van zijn moeder, die in Spanje verbleef.

Bedreigd

Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers van Djurgen W., de vermoede chauffeur van de schutters, hebben de undercover-rechercheurs de vriendin van Tony D. wel degelijk bedreigd.

,,Het waren een man van Molukse origine en een forse man met een staart in een geel-zwarte trui. Ze zeiden: 'Wij hebben een adres in Wormer (waar D. en zijn vriendin verbleven) waar we ook nog wel langs zouden kunnen gaan','' zei Kuijpers. ,,Ze hadden een oude Mercedes achter haar auto gezet waardoor ze niet weg kon. 'Wij zijn van sato of satu en we laten niet met ons sollen', zeiden ze ook...''

Vrijlating

Advocaat Menno van Gaalen van Wendell R., een van de vermoede organisatoren van de liquidatie, vroeg de rechtbank om vrijlating van zijn cliënt: ,,Het Openbaar Ministerie ziet bewijs dat hij betrokken is geweest bij het ophalen van auto's, maar het is niet gebleken dat hij daarin op belangrijke momenten heeft gereden.''