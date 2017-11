Tweede schutter vergismoord Djordy Latumahina gearresteerd

Het gaat om een blonde man met een blank uiterlijk uit de omgeving van Amsterdam. De andere vermoedelijke schutter, Djurgen W. werd al eerder gearresteerd. Het is niet bekend wanneer de man is gearresteerd.

Djordy Latumahina werd vorig jaar oktober op 31-jarige leeftijd na een vergissing vermoord terwijl hij zijn auto parkeerde in de parkeergarage onder zijn huis op het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam Nieuw-West. Het waarschijnlijke doelwit van de schietpartij, drugshandelaar G.M. die in hetzelfde complex woonde en ook in een donkere Mini reed, is na de aanslag ondergedoken in het buitenland.

Latumahina's vriendin die naast hem in de auto zat, raakte tijdens de aanslag zwaargewond, maar overleefde het wel. Hun tweejarige dochtertje raakte niet lichamelijk gewond. Een kogel miste haar kinderzitje op een haar na.

Verdachten

Morgen is een pro-formazitting in de zaak. De rechtszaak tegen de zes verdachten van de moord op de Amsterdammer, die als dj werkte, wordt vermoedelijk in maart inhoudelijk behandeld. Tijdens deze zitting staan in ieder geval zes verdachten terecht. Het gaat om Cedric R. (39), die de aanslag zou hebben gecoördineerd, en zijn broer Wendell R. (45); één van de vermoede schutters, Djurgen W. (40), en bestuurder Ulrich B. (44) van de vluchtauto.