Tweede supermaan deze maand goed te zien, meeste kans aan begin van de nacht

,,In de nacht naar donderdag is er sprake van een mix van wolken maar ook enkele brede opklaringen. De meeste opklaringen zijn hoogstwaarschijnlijk weggelegd voor het oosten van het land. Ook dan is aan de kust kans op een bui.”

Uitzonderlijk

Een supermaan is een volle maan die, optisch gezien, 14 procent groter en 30 procent helderder lijkt dan normaal, omdat de maan dan erg dicht bij de aarde staat. Het wordt de tweede supermaan deze maand. Ook op dinsdagavond 1 augustus was er een supermaan te zien. Omdat nu de tweede in één maand plaatsvindt wordt gesproken van een ‘blauwe’ supermaan .

De laatste keer dat er in dezelfde maand twee volle supermanen verschenen, was in 2018. Volgens sterrenkundigen is de volgende keer dat dit zal gebeuren pas in 2037. Twee volle manen in één maand is dus zeldzaam, daarom wordt die tweede ook wel een blauwe maan genoemd. Vandaar de Engelse uitdrukking ‘once in a blue moon’.