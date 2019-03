Tweede verdachte (14) opgepakt na bestorming woning Urk

Aantal griepgeval­len toch weer toegenomen

11:03 De griepgolf in Nederland leek op zijn retour, maar na het carnavalsweekend en de schoolvakanties is het aantal mensen met griepklachten toch weer toegenomen. Er is nu voor de dertiende week op rij sprake van een griepepidemie in Nederland, meldt gezondheidsinstituut Nivel.