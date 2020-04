Tweede verdachte aangehouden voor belagen homokoppel in Amsterdam

Een 20-jarige Amsterdammer werd op Koningsdag herkend door politieagenten. Hij zit nog vast. Eerder werd al een 15-jarige jongen opgepakt. Hij mocht na enkele dagen het bureau verlaten, mits hij niet op straat zou gaan rondhangen. Ook hij geldt nog als verdachte. De 15-jarige jongen was een bekende van de politie. Hij was onder voorwaarden op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak

Lees ook Bedreigd homokoppel wil voorlopig geen bemiddelingsgesprek met belager Lees meer

De 15-jarige jongen beledigde een homoseksueel koppel dat hand in hand over straat liep in Amsterdam-Oost. De twee mannen liepen richting de supermarkt toen een groep jongens hen begon uit te schelden, schreef een van de slachtoffers, Fabio Viana, op Facebook. Toen het stel werd lastiggevallen, filmden zij wat er gebeurde.

Aangeslagen

Viana was behoorlijk aangeslagen door het voorval. ‘Dit had ik echt niet verwacht in een land als Nederland. In mijn geboorteland Brazilië misschien, maar niet hier,’ schreef hij. ‘Als er nu niet wordt ingegrepen, kunnen ze doorgaan met hun intolerantie.’

De 15-jarige verdachte deed, voordat hij zich bij de politie meldde, zijn verhaal bij vlogger Youness Ouaali. De jongen zei onder andere dat Viana hem eerst had geduwd en dat hij als moslim werd zwartgemaakt door het stel. Toen zouden zijn emoties zo hoog zijn opgelopen, dat hij ze heeft uitgescholden.

De advocaat van die jongen hoopt vervolging te kunnen voorkomen door een bemiddelingsgesprek aan te bieden. Maar daar zien de belaagde mannen vooralsnog niks in. ,,Mijn cliënten hebben mij laten weten dat zij nog geen verzoek hebben ontvangen om met de verdachte in gesprek te gaan. Zij hebben enkel via de media vernomen dat de raadsman van de verdachte hoopt dat de zaak via een bemiddelingsgesprek kan worden afgedaan”, zei advocaat Sébas Diekstra namens het belaagde stel.