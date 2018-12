Tweede verdachte in moordzaak Humeyra op vrije voeten

De 25-jarige man die de politie op 20 december arresteerde in het onderzoek naar het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra Ergincanli is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) om de man in bewaring te stellen afgewezen. Het OM heeft tegen die beslissing hoger beroep aangetekend, aldus een woordvoerster.

Humeyra werd 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna hoofdverdachte Bekir E. (31) in de buurt van de school op. E. was de ex van het meisje, maar hoe lang hun relatie heeft geduurd en hoe ver die relatie ging, is niet duidelijk. Volgens de familie heeft Humeyra Bekir via social media leren kennen, maar wilde ze van hem af toen ze ontdekte hoe oud hij is.

Uit onderzoek zou naar voren zijn gekomen dat E. kort voor het lossen van de fatale schoten met minstens twee anderen in een auto naar de school was gekomen.

Stalking

Gebleken is dat het slachtoffer vanaf mei meerdere keren aangifte tegen E. heeft gedaan, wegens stalking en bedreiging. Humeyra had op de dag dat zij werd doodgeschoten een afspraak met de politie om aanvullende informatie aan te leveren die nodig was om de man te kunnen aanhouden.

Het is nog niet bekend wanneer het beroep van het OM tegen de beslissing van de onderzoeksrechter wordt behandeld.