Tweede verdachte in moordzaak Humeyra wordt voorlopig vrijgelaten

Mohammed Al-M., de tweede verdachte in de moordzaak rond de 16-jarige Rotterdamse Humeyra, wordt voorlopig vrijgelaten. Hoofdverdachte Bekir E., de man die het meisje doodschoot, heeft verklaard dat Mohammed niet wist van de plannen van Bekir om Humeyra te ontvoeren of te doden. Dat bleek vandaag tijdens de tweede pro forma-zitting in de zaak.

Bekir E. (32) blijft er wel bij dat hij van plan was het meisje te ontvoeren. Op die manier hoopt hij niet voor moord maar ‘slechts’ voor doodslag veroordeeld te worden. Mohammed (25) was 18 december samen met Bekir naar Humeyra’s school gereden maar zou dus niet geweten hebben wat Bekir van plan was. Mohammed beweerde al tijdens een vorige zitting dat het hele ontvoeringsverhaal door Bekir verzonnen is.

Ook de officier van justitie denkt dat het ontvoeringsverhaal achteraf verzonnen is en vervolgt Bekir voorlopig voor moord. Beide verdachten waren vandaag niet bij de zitting aanwezig. Ze bleven in hun cel. Maar Al-M. mag na vandaag dus het vervolg van de zaak in vrijheid afwachten.

Bekir E. zit vast voor het doodschieten van de 16-jarige Rotterdamse tiener Humeyra, op haar school in Rotterdam. Bekir en Humeyra hadden een korte affaire, maar nadat zij zijn ware leeftijd had ontdekt, maakte zij het uit. Daarna stalkte en bedreigde Bekir het meisje maandenlang. De familie vroeg vele malen hulp van justitie en politie maar het gevaar werd onderschat, ondanks een veroordeling in augustus 2018 tot enkele weken cel. Daartegen was hij in beroep gegaan.

Een paar weken voor haar dood had Humeyra opnieuw aangifte gedaan van stalken en bedreiging. Twee weken geleden blunderde justitie door Humeyra een brief te sturen alsof ze nog leeft, over het hoger beroep van Bekir E. Minister Grapperhaus bood daarna via een persoonlijke, handgeschreven brief zijn excuses aan.

De zaak gaat 6 september verder. De zaak wordt in november inhoudelijk behandeld.