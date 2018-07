Tweede verdachte opgepakt voor dood Van Luijn op Mallorca

Volledig scherm De politie heeft de VW Tiguan in beslag genomen waarmee de eerste verdachte de stervende Wouter van Luijn naar het ziekenhuis zou hebben gebracht. © ANP De tweede verdachte is een 18-jarige man met de Spaanse nationaliteit. Hij is in beschuldiging gesteld van betrokkenheid bij de beroving en dood van de Amsterdamse filmeditor, meldt de Spaanse nieuwssite ultimahora.es. Volgens de site werd de tiener na verhoor en het afleggen van een verklaring weer vrijgelaten.

Zowel hij als de eerste verdachte Adrian F.F., die vanmorgen werd voorgeleid voor verhoor door de rechter-commissaris (zie hieronder), zouden geen deel uitmaken van de zigeuner-clan die gewoonlijk opereert in de 'drugswijk' San Banyo waar Van Luijn bewusteloos werd geslagen. Dit zou de hypothese bevestigen dat het motief van de twee jongeren 'roof' was die uitdraaide op de dood van de Nederlander.

De tweede verdachte is geïdentificeerd aan de hand van verklaringen van medeverdachte Adrian F.F. Hij werd zaterdag gearresteerd wegens tegenstrijdige verklaringen over wat er donderdagnacht precies gebeurd zou zijn met Wouter van Luijn.

Cocaïne

De filmeditor uit Amsterdam was volgens de nieuwssite op een feest in Calviá en besloot omstreeks 4 uur drugs te gaan kopen. Hij vroeg twee Spaanssprekende Pakistani hem te vergezellen naar Son Banya en op te treden als tolk. Van Luijn wilde naar verluidt cocaïne kopen van een dealer, zou daarbij opvallend zijn portemonnee hebben getoond en toen plotseling zijn neergeslagen door de drugsverkoper.

De bewusteloze Nederlander zou van de plek van de beroving in straat nummer 5 zijn vervoerd naar Camí de la Milana in Son Ferriol om alle sporen uit te wissen. Daarna zou de eerste verdachte Van Luijn naar het ziekenhuis hebben gereden met een gehuurde VW Tiguan.

De Nederlander had 700 euro in zijn portemonnee, zo meldden ultimahora.es en het Duitse Mallorcamagazin op basis van politiebronnen, en verzette zich toen het duo het geld afpakte. Daarop sloegen de twee mannen hem. Door de klap zou een aneurysma in de hersenen (ballonvormige uitstulping aan de onderkant van de slagaders) zijn gebarsten waardoor Van Luijn een bloeding kreeg tussen schedel en hersenen die hem fataal werd.

Verslechterde gezondheid

Volgens ultimahora.es zijn er gefundeerde vermoedens dat de Nederlander voorafgaand aan de beroving ook al cocaïne gebruikte. Daardoor was zijn gezondheidstoestand verslechterd.

Autopsie op het lichaam van Luijn wees afgelopen weekend uit dat hij slechts wat blauwe plekken in zijn gezicht had en vermoedelijk niet zou zijn gestorven als hij in een betere toestand was geweest en geen aneurysma had gehad.

'Geen drugsprobleem'

De vraag blijft rondzingen waarom Wouter van Luijn ’s nachts om 4 uur naar een achterbuurt ging om drugs te kopen. Tijl Beckand kent Van Luijn al ruim tien jaar. Hij merkt dat het ‘drugsverhaal’ groter wordt gemaakt dan het is. ,,Ik zie reacties op Twitter van ‘drugs maakt meer kapot dan je lief is’, maar nee, ik denk serieus niet dat er sprake was van een drugsprobleem. Daar steek ik mijn hand wel voor in het vuur.''

Volgens de cabaretier/presentator ‘had hij het echt wel geweten’ als Van Luijn problemen met drugs had gehad. ,,Hij werkte zo hard. Dat kan gewoon niet, dan was het binnen een paar maanden over geweest. Als je kijkt hoeveel Nederlanders uit werkelijk alle geledingen van de maatschappij weleens een pilletje nemen, of een joint, of iets van coke, dan heb je het over hónderdduizenden mensen. Ik wil niet speculeren over wat daar gebeurd is, maar ik denk dat Wouter echt die slechte wijk niet kende en gewoon niet wist waar hij naartoe werd gebracht. Je bent op Mallorca, viert feest, informeert of je nog ergens wat kan krijgen en vervolgens loopt het helemaal mis.’’

Volledig scherm Wouter van Luijn bij de première van de film Wolf. © Twitter