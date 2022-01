Tweede zitting in zaak Mallorca: Lukas O. niet langer verdacht van doodslag op Carlo Heuvelman

video Hele straat open voor ‘stroomvre­ten­de’ buurman die bitcoins delft: ‘Snap niet dat dit kan’

Een straat die over ruim 250 meter open ligt en tientallen onbereikbare garages. En dat allemaal omdat één huis extra stroomkabels nodig heeft. Bewoners van het Bretagnehof in Eindhoven ervaren veel overlast deze dagen, naar verluidt omdat de bewoner van het betreffende huis bitcoins ‘delft’. ,,Dit verwacht je in zo’n woonwijk niet.”

20 januari