Tweeduizend betogers demonstreren tegen coronamaatregelen op Malieveld

De Haagse burgemeester Jan van Zanen gaf gisteren al aan dat tegen betogers die zich vanmiddag op het Malieveld niet aan de geldende coronaregels houden en waarschuwingen en aanwijzingen van agenten negeren, hard wordt opgetreden door politie of de ME. ,,Demonstreren is respecteren. Zolang demonstranten zich aan de afspraken houden en ze de aanwijzingen van de politie opvolgen, krijgen ze alle ruimte hun boodschap voor het voetlicht te brengen”, legde Van Zanen uit. ,,Helaas zien we dat een aantal demonstranten aanwijzingen of waarschuwingen van de politie regelmatig negeert. Als dit meermaals gebeurt, wordt opgetreden door politie of ME. Mensen die dan nog steeds in discussie gaan of in de weg lopen, zoeken bewust de confrontatie.”