Tweespalt onder de boeren: ramkoers tegenover gematigde toon

De neuzen van de boerenorganisaties die betrokken waren bij het historische protest van afgelopen dinsdag in Den Haag staan niet langer dezelfde kant op. ,,Actievoeren is een middel en geen doel op zich.’’

Dat zegt Arjen Schuiling, tot begin deze week nog bestuurslid van Farmers Defence Force (FDF), maar opgestapt uit onvrede over de koers van deze beweging. De Drentse akkerbouwer heeft zich aangesloten bij LTO Noord.



,,We moeten nu praten met de politiek en niet meteen met nieuwe acties dreigen. Zo verspeel je je krediet en daar pas ik voor. Ik vond de toespraken van de FDF-leden dinsdag aan de harde kant. Zeker richting D66-Kamerlid Tjeerd de Groot (hij pleit voor het halveren van de veestapel, red.) had het allemaal wat subtieler gekund. Zijn partij zit in de coalitie, we hebben elkaar nog nodig. Actievoeren is een middel, geen doel op zich’’, aldus Schuiling.



Farmers Defence Force (FDF) en Agractie streden afgelopen weken gezamenlijk voor een beter landbouwbeleid. Met als hoogtepunt dus het protest van duizenden boeren op het Malieveld. Bestuursleden van zowel FDF als Agractie spraken de menigte toe. Uit die toespraken bleek al dat beide partijen een eigen agenda voeren om politiek Den Haag te beïnvloeden.



Volledig scherm Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met achter haar Bart Kemp van Agractie © ANP

Eisenpakket

Farmers Defence Force heeft een eisenpakket ingeleverd bij landbouwminister Carola Schouten en geeft haar vier weken de tijd om hierop in te gaan. Agractie kwam ook met een pakket maatregelen en heeft het kabinet een ultimatum van twee weken gesteld om te reageren.

Het ‘boerenleger’ van FDF eist onder meer nieuwe stikstofmetingen en wil dat de landbouw uitgezonderd wordt van de stikstofwet. Daarnaast eisen ze dat boeren worden gecompenseerd voor nertsenhouderij, die vanaf 2024 is verboden.

Andere insteek

Agractie steekt juist in op een herwaarderingscampagne door de overheid. Hiervoor moet elk jaar 17,5 miljoen euro worden uitgetrokken. Ook Agractie wil geen gedwongen inkrimping van de veestapel, onafhankelijke stikstof- en CO2-metingen en aanpassing van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Daarnaast moeten onwerkbare regels worden geschrapt.

Bart Kemp laat namens Agractie weten dat het niet verstandig is nu al met nieuwe acties te dreigen. ,,Zolang we in gesprek zijn met minister Schouten, heeft het geen zin nieuwe demonstraties te houden.’’

Eigen koers

Volgens hem is de samenwerking met FDF tot en met het protest van afgelopen dinsdag goed gegaan. ,,Maar zij staan er op sommige punten anders in dan wij, vandaar dat we onze eigen weg gaan. Zowel FDF als Agractie komt met een eigen delegatie naar Den Haag om over het eisenpakket te praten’’, aldus Kemp.

Agractie wil niets weten van het blokkeren van snelwegen, distributiecentra of het platleggen van Schiphol. Kemp: ,,Als andere partijen dat wel doen, is dat hun goed recht en hebben wij daar geen mening over.’’

Schiphol

Agractie en FDF staan niet achter de oproep van een groep jonge boeren om Schiphol op 29 oktober plat te leggen. Ook voormalig FDF-bestuurslid Schuiling hoopt dat het voorlopig rustig blijft. ,,Nederland houdt van de boeren, laten we dat alsjeblieft zo houden. Het is nu tijd om te praten met de politiek om echt wat te bereiken.’’

Bij FDF willen ze nog niet reageren op de ontstane situatie en op het vertrek van Schuiling. ,,We willen eerst overleggen met Agractie’’, aldus FDF-woordvoerder Mark van den Oever.

Farmers Defence Force is afgelopen mei opgericht na de bezetting van de varkensstal in Boxtel. Dierenactivisten wilden laten zien dat de leefomstandigheden van de varkens niet best zijn. Het leidde tot grote woede onder de boeren.

FDF zegt boeren te willen beschermen indien ze worden geconfronteerd met ‘excessen van milieu-extremisten'. De club heeft inmiddels duizenden voornamelijk jonge leden.