Tweetal gewond door sprong uit raam brandend huis Zaandam

De brand woedde op de eerste verdieping in een woning aan de Pelikaanstraat in Zaandam. Aanwezigen probeerden zelf het vuur te blussen, maar dat lukte niet. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Waardoor de brand uitbrak is nog onbekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. Door de forse rookontwikkeling is er volgens de zegsman veel schade in de woning. De gemeente gaat kijken of er voor de overige bewoners opvang moet worden geregeld.