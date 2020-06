Twentenaren gaan als eerste corona-app overheid testen

De app in aanbouw werkt goed, hebben eerdere tests door militairen volgens De Jonge uitgewezen. De bluetooth-technologie waarschuwt volgens hem met ‘een aanzienlijke betrouwbaarheid’ als de gebruiker gevaarlijk dicht bij een besmet persoon is geweest.



Uit de nieuwe proef met een ‘representatieve groep’ Twentenaren moet blijken of de telefoonsoftware gemakkelijk is te installeren en de bewoordingen geen misverstanden oproepen. Ook krijgen gebruikers een gesimuleerd bericht dat ze besmet zijn of in contact zijn geweest met een patiënt, en wordt bekeken hoe zij daarop reageren.



Vervolgens moet de app nog wat veiligheidstests doorstaan en akkoord krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens, die over de privacy waakt. De app wordt ook voorgelegd aan een aantal specifieke doelgroepen, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer. Mogelijk krijgen ook journalisten de kans om de app te downloaden om zo een kijkje te kunnen nemen, melden ingewijden. Half juli wil het kabinet beslissen of Nederland de app gaat gebruiken.