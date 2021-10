Twijfels om donaties Viruswaarheid, OM onderzoekt gedrag Willem Engel

Update Vrouw (26) overlijdt na stapinci­dent in Heerenveen, burgemees­ter vraagt om kalmte

10:12 Een incident met een 26-jarige vrouw in Heerenveen veroorzaakt al ruim een week onrust in het Friese dorp. De twintiger werd na een avondje stappen met een vriendin in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht en is vandaag overleden.