Twijfels over daadkracht Schiphol-directeur: ‘Dat hij niet met vuist op tafel slaat zit hem in de weg’

Met video Dood gevonden naakte vrouw schokt Arnhemse buurt: ‘Wéér geschreeuw, had ik nu maar 112 gebeld’

Aan de Cuijkstraat in Arnhem liggen bloemen en kaarsjes: voor de vrouw die afgelopen donderdag doodging, op straat. Naakt. ,,Het is het minste wat we voor haar kunnen doen. Zo'n lieve meid. We hebben vaker de politie gebeld. Had ik dat nu ook maar gedaan.”

30 mei