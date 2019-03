Twintig maanden cel voor paardenvleesschandaal

Selten werd in 2015 veroordeeld tot 2,5 jaar cel omdat hij paardenvlees vermengde met rundvlees zonder dit op het etiket te vermelden. Het Openbaar Ministerie trok zeker negentien facturen in twijfel. Selten zou goedkoop paardenvlees met duurder rundvlees hebben vermengd zonder dit op het etiket te vermelden. Vijftig miljoen kilo vlees werd door de warenautoriteit uit de markt genomen. Dat daardoor het vertrouwen van de consument en de internationale sector in de voedselketen werd geschaad, wordt hem door het OM sterk aangerekend.

In het hoger beroep werden twee nieuwe getuigen gehoord, die opheldering moesten geven over een van de facturen die door Selten werd opgevoerd. Duidelijk werd het allerminst, want de twee getuigen spraken elkaar volledig tegen over de facturen. Wel werd helder dat het bij het vleesverwerkende bedrijf van Selten in Oss qua administratie een rommeltje was. Willy Selten zelf was op de hoogte van afspraken met klanten, facturen en de inhoud van partijen vlees. Hij ging ervan uit dat de zaken daarmee goed geregeld waren.