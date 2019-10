Koningin Máxima is zeer te spreken over de baard van haar man. Dat zei ze gisteren aan het einde van hun vijfdaagse staatsbezoek aan India in het traditionele gesprek met de pers. ,,Het staat hem heel goed.”

Ook de koning zelf ging even in op zijn veelbesproken nieuwe uiterlijk. ,,Het is nogal kriebelig. Het kost wel minder tijd bij het scheren.” Hoelang de baard blijft? ,,Totdat hij eraf is, blijft hij staan", aldus de koning. En: ,,U denkt toch niet dat ik een baard zou laten staan als mijn vrouw hem niet mooi zou vinden?”

De koning en koningin lieten zich in het persgesprek ook uit over veel serieuzere zaken. Bijvoorbeeld over het stikstofprobleem in ons land. De koning noemde dat een ‘grote uitdaging, die we als gehele samenleving samen moeten oplossen’. ,,We zijn hier nog nooit eerder mee geconfronteerd. We kunnen ook niet in een ander land kijken voor een oplossing.”

Insiya

Uiteraard keek het koningspaar, dat in de zuidelijke kustplaats Kochi meegereisde Nederlandse verslaggevers sprak, vooral terug op het enerverende bezoek aan India. En ze lieten zich uit over het meisje Insiya, over wie al jaren een juridische strijd wordt gevoerd tussen haar in Nederland wonende moeder en haar in India wonende vader. ,,Hartverscheurend voor een moeder om zo lang haar dochter te missen”, aldus de koning. ,,Een goede eerste stap zou zijn dat ze contact kan krijgen met haar dochter, zoals de rechter bevolen heeft.” Koningin Máxima gaf aan dat ze zich niet kan voorstellen hoe het als moeder moet voelen zo lang zonder je dochter te moeten leven.

Later meer tekst en video van het persgesprek in India op deze site.