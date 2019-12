Uber-chauffeur moet vaker selfies maken

Knallende ‘crematie’ van traditie

15 december Het verkeer op de Westduinweg kan aan het begin van de zondagmiddag niet meer voor- of achteruit. Mannen, jongens, en zelfs een kind, springen uit de auto, halen spandoeken te voorschijn. De capuchons van hun zwarte hoodie ver over hun hoofd getrokken. Sommigen van hen zijn nog extra beschermd tegen herkenning door een doek voor hun gezicht. Ze schreeuwen, trekken vast een blikje bier open. Her en der klinken harde vuurwerkknallen. Af en toe leegt iemand zijn blaas in een brandgang.