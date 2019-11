Uber-passagiers niet meer welkom na wangedrag

Is katten binnen houden überhaupt wel haalbaar? ‘Ik kan ze dan maar beter laten inslapen’

27 november Is het een misdaad om je kat buiten rond te laten lopen? Of is het juist misdadig om de poes altijd binnen te houden? Sinds twee Tilburgse wetenschappers stelden dat het volgens Europese regels illegaal is om je kat naar buiten te laten, buitelen kattenbaasjes over elkaar heen. Want wat is juist? Ook de minister sprak zich uit over de kwestie.