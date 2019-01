Uberchauffeurs over overuren en ongelukken: ‘Je wordt roekeloos’

Wie het een beetje bijhoudt, ziet dag in dag uit ongelukken waarbij chauffeurs zijn betrokken die via Uber rijden. Bijna dagelijks lijken hulpdiensten te moeten uitrukken om te assisteren bij de gevolgen van wéér een ongeluk met Uberchauffeurs. Waar ligt dat aan? Wat is er mis met Uber?



Het Parool ging op onderzoek uit en sprak met drie chauffeurs - een van hen is nog steeds actief voor Uber, de andere twee hebben onlangs afscheid genomen van het bedrijf. Ze zijn eensluidend: ze worden min of meer gedwongen onmenselijk lange dagen te maken. En: Uber stelt ook jonge jongens, die vaak pas net hun rijbewijs hebben gehaald, in de gelegenheid om zich bij het platform aan te sluiten.