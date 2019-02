Uit heel het land meldingen van meteoor: ‘Echt supergroot’

Video Tewaterla­ting gaat bijna vreselijk mis

15 februari De feestelijke tewaterlating van een schip op een werf in Hoogezand is vandaag bijna uitgelopen op een drama. Vlak voordat het immense gevaarte het water in gleed, wilde een man nog snel een banier en een touw weghalen die vlakbij het schip lagen. Het schip raakte de man op een haar na.