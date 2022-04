Uit Oekraïne gevluchte Viktoria schrikt van elke knal: ‘Ik ben bij je, zegt mijn dochter dan. Ze is pas 3’

Brand verwoest pompoenbe­drijf: ‘Wat begon als een mooie, zonnige dag eindigt in een nachtmer­rie’

Bij landbouwbedrijf De Terp aan de Lutterveld in Erichem is zaterdag aan het begin van de middag een grote brand uitgebroken. Vier loodsen met daarin voornamelijk pompoenen zijn verwoest. Het vuur is ook overgeslagen op een woning met een rieten kap.

