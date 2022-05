Uitbundige zon en windstil op Bevrijdingsdag, perfect weer voor festivalgangers

Rechtszaak Terwijl twee verdachten Peter (67) doodslaan, neemt derde verdachte buiten een lachgasbal­lon­ne­tje

Peter Dhondt, alias ‘het papiermannetje‘, blijkt op gruwelijke wijze om het leven te zijn gebracht. Bij een overval in zijn huis in Breukelen, in januari, werd hij doodgeslagen met een breekijzer. Omdat de gesprekken tussen de vier verdachten door twee van hen heimelijk zijn opgenomen via Snapchat, heeft Justitie goed in beeld wie wat deed.

