‘Uitzendbureaus vragen hoofdprijs voor docenten’: scholen slaan coronasteun stuk

Scholen zien griepgolf met angst en beven tegemoet: ‘Druk op personeel wordt steeds hoger’

Veel scholen in het Groene Hart zien de naderende griepgolf met angst en beven tegemoet. De vrees voor uitval van docenten is zo groot, dat sommige scholen de griepprik betalen of faciliteren voor hun medewerkers.

8 november