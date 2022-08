Uitzonderlijk lange regionale hittegolf ten einde, koelere zomerdagen zitten er deze maand niet meer in

De eerste hittegolf van augustus begon op zondag 7 augustus op de weerstations Eindhoven, Volkel, Arcen en Maastricht, maar kwam daar (net als op de meeste andere plaatsen) op woensdag 17 augustus al ten einde. Op de weerstations Hupsel (De Achterhoek) en Twente (Enschede) werd het die dag nog wel zomers warm. In Twente eindigde de hittegolf de volgende dag, maar in Hupsel hield de hittegolf aan.



Vandaag is daar pas de eerste dag met maxima beneden 25 graden. De hittegolf begon in Hupsel duurde in totaal dus achttien dagen. ,,Slechts drie keer duurde een regionale hittegolf nog langer", weet meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Het record staat op 29 dagen op naam van Hupsel en Twente en dateert uit 2018.”



Bijna alle weerstations in Nederland konden afgelopen tijd een hittegolf noteren. Alleen op Vlieland, Terschelling, Leeuwarden, Lauwersoog en in Den Helder werd niet aan de voorwaarden voor een hittegolf voldaan. De startdag van de eerste regionale hittegolf liep uiteen van zondag 7 augustus tot woensdag 10 augustus. Op woensdag 17 augustus kwam de hittegolf in de meeste regio’s ten einde. Ook de officiële hittegolf in De Bilt eindigde toen.