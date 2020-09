Ultieme zoekactie naar auto van al 46 jaar vermiste Brabantse vrienden

Zoekactie naar de al 44 jaar vermiste vrienden Hans en Piet levert niks op

12 maart De zoektocht in Liessel naar de sinds 1974 vermiste Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten heeft vandaag niets opgeleverd. Specialisten gingen in De Brink in het Brabantse dorp het water op met een speciale boot. De zoektocht was er vooral op gericht om de auto waarmee het tweetal op pad was te vinden.