Undercover-fans zoeken op camping vergeefs naar villa van drugsbaron Ferry

Willemien (73) uit Gelderland laat teckel uit met een golfclub, uit angst voor de rottweiler van de buren

15:01 Sinds haar teckel Krummel is aangevallen door de rottweiler van de buren, durft Willemien Schulze (73) haar hondje niet meer uit te laten zonder golfclub. ,,Ter verdediging, voor als hij weer losbreekt.’’ Krummel was niet het eerste slachtoffer van de hond. Ook andere honden werden gebeten en zelfs twee kinderen zouden zijn aangevallen, al ontkennen de eigenaren dat laatste. ,,De hele buurt is gewoon bang.’’