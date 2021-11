Undercoveragenten spreken officier van justitie tegen in zaak afgeperste fruithandel De Groot

Nadat in de zomer van 2019 tussen een lading bananen (die was bezorgd bij De Groot Fresh Group in Hedel) 400 kilo cocaïne werd gevonden, begonnen de bedreigingen. De eigenaar werd gesommeerd 1,2 miljoen euro te betalen, want anders zou een willekeurige medewerker worden geliquideerd.

Door een blunder van justitie lekte vervolgens een lijst met meer dan 300 adressen van het werknemersbestand van De Groot uit. Wat volgde was een reeks aan aanslagen op woningen van (ex-)werknemers. Daarbij raakten verschillende mensen zwaargewond.

OM: ‘Technisch niet mogelijk mee te luisteren’

Eind december 2020 werd daarom een undercovertraject ingezet dat veel stof heeft doen opwaaien. Een van de verdachten werd naar eigen zeggen met geweld in een busje getrokken, zijn advocaat sprak zelfs van een ontvoering.

In het busje legde de verdachte belastende verklaringen af over onder anderen Ali G. en zijn halfbroer. De politie schreef in haar verslag over de undercoveractie dat er totaal geen sprake was van geweld en dat de verdachte uit eigen beweging het busje in was gestapt. En, zo zei de officier van justitie in juni vorig jaar tijdens een zitting, ‘het was technisch niet mogelijk om de actie te volgen’.

Voor de advocaten van de verdachten is dat van belang, omdat de bevindingen van de undercoveragenten en ‘de ontvoerde verdachte’ lijnrecht tegenover elkaar staan. Zo zou er geen sprake zijn geweest van dwang, terwijl de verdachte juist stelt van wel. Voor de verdediging is het van belang om te controleren hoe deze bijzondere actie is verlopen, en daarom zijn twee weken geleden twee politiemensen die betrokken waren bij een onderzoeksrechter verhoord.

De twee, die optraden als begeleider van de undercovers, hebben verklaard dat zij live konden meeluisteren omwille van de veiligheid. Ook hebben de agenten toegegeven dat met het apparaat, dat dus kennelijk wel in het busje was geïnstalleerd, óók kon worden opgenomen. Toch was ervoor gekozen deze opnames niet op te slaan.

Undercoveragenten spreken officier tegen

De officier van justitie heeft eerder gezegd dat het technisch niet mogelijk was mee te luisteren. Dat blijkt dus niet te kloppen. Dat is opvallend, want de inzet van de undercoveragenten is een verregaand opsporingsmiddel en nu blijkt dat het Openbaar Ministerie daarover niet de volledige waarheid heeft verkondigd.

Ook hebben de twee agenten bij de onderzoeksrechter aangegeven dat zij contact hadden met een observatieteam, dat het busje in de gaten hield waarin de verdachte werd meegenomen. Ook daar heeft de officier van justitie in eerste instantie anders over verklaard. Bovendien is er door de leden van het observatieteam geen verslag opgemaakt.

Meer details over het al dan niet opnemen van de undercoveractie wilden de agenten niet geven. Dit omdat er dan methoden en tactieken bekend zouden worden. Wel hebben ze willen toegeven dat de kwaliteit van de verbinding slecht was, en dat niet goed kon worden meegeluisterd. De verbinding zou alleen tot stand zijn gebracht om de veiligheid in de gaten te houden. Noodkreten van de undercoveragenten zouden bijvoorbeeld wel te horen zijn geweest. De agenten zeiden van een ‘ontvoering’ niks te hebben gemerkt, hoogstens van lichte dwang.

Het proces tegen een groot aantal verdachten van het geweld rondom de fruithandel wordt vandaag voortgezet.

