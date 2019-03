Undercoveragenten zetten desnoods marteling in scène

Nederland­se kunstdetec­ti­ve ontdekt gestolen en vrij onbekend werk Picasso

8:26 Een in 1999 gestolen en nauwelijks bekend schilderij van Pablo Picasso, Buste de Femme uit 1938, is weer boven water. Het relatief onbekende kunstwerk van de Spaanse meester is opgespoord door de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand uit Deventer, gespecialiseerd in het rechercheren naar gestolen en verdwenen kunstwerken.