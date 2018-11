Unicef: ongelijkheid onderwijskansen in Nederland groot

Onderzoekers van Unicef analyseerden de leesvaardigheid van kinderen in groep 6 en op 15-jarige leeftijd in 41 landen. Ook onderzochten ze welke invloed de financiële situatie thuis heeft op de leerprestaties. Terwijl de verschillen tussen de Nederlandse leerlingen op de basisschool nog het kleinst zijn, groeien die rap naarmate ze ouder worden en naar de middelbare school gaan. Als de scholieren 15 jaar zijn, zijn hun prestaties zo uiteenlopend dat Nederland naar een 26ste plek zakt.

De Onderwijsinspectie constateerde eerder al dat kinderen met laagopgeleide ouders minder kansen hebben dan kinderen met hoogopgeleide ouders. Unicef constateert dat die ongelijkheid in Nederland groter is dan in veel andere landen. ,,Onder meer omdat leerlingen hier al jong voor een bepaald type onderwijs moeten kiezen, ontstaan grote niveauverschillen", reageert woordvoerder Laura Westendorp. In andere landen zijn vaak minder onderwijstypes, waardoor kinderen meer ruimte hebben om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen, stelt Unicef. Westendorp: ,,Bovendien is het voor leerlingen niet makkelijk om van schooltype te wisselen."