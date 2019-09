Uniek lieveheersbeestje gespot in Nederland

‘Samen stoppen met roken verhoogt slagings­kans’

11:04 Door mee te doen aan de actie Stoptober, waarbij Nederlanders in de maand oktober massaal proberen te stoppen met roken, is de kans voor rokers vijf keer zo groot dat hun stoppoging succesvol is. Dit zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds over de campagne die op 1 oktober begint.