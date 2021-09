Unieke aangifte tegen school: hoe ver mocht Gomarus gaan in beleid over homoseksuele relaties?

Onderzoek naar Gomarus loopt, maar school heeft aangifte zelf nog niet gezien: ‘Niet blij mee’

10:48 Op 8 september deed de Inspectie voor het Onderwijs aangifte tegen de Gomarus Scholengemeenschap, maar deze hoorde pas afgelopen vrijdag over de aanklacht. Dat was het moment waarop demissionair minister Arie Slob in een Kamerbrief de Tweede Kamer inlichtte over het onderzoek op de reformatorische school.