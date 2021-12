Unieke landelijke storing bij pinautomaten: geld opnemen en storten was urenlang niet mogelijk

Voortvluch­ti­ge verdachte dodelijke schietpar­tij Heerlen opgepakt

De voortvluchtige verdachte van de dodelijke schietpartij op 13 november in Heerlen is maandagochtend in Duitsland opgepakt. Door de schietpartij raakte de bewoner van een woning aan de Elandstraat in Heerlen zwaargewond. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Over de aanhouding van de 30-jarige verdachte kon de politie maandag verder nog geen bijzonderheden geven.

