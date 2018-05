Uniformen weg na hondsbrutale inbraak in politiebureau Haren

De politie Noord-Nederland is in verlegenheid gebracht door een hondsbrutale inbraak in het politiebureau van Haren. Afgelopen nacht zijn er verschillende uniformstukken meegenomen. Criminelen gebruiken politieuniformen voor overvallen, ontvoeringen en babbeltrucs.

Het ziet ernaar uit dat er geen wapenkluizen zijn opengebroken. De politie is op zoek naar getuigen of camerabeelden van de inbraak in het politiebureau aan de Vondellaan in Haren.

Voorzitter Jan Struijs van politievakbond NPB noemt het incident zorgwekkend. ,,Een politieuniform is goud waard voor criminelen. De politie moet goed nadenken over zijn eigen kwetsbaarheid. Wanneer politiebureaus onbemand zijn, word je kwetsbaarder, ondanks alle inbraakbeveiliging en het cameratoezicht.”

Het is niet voor het eerst dat bij de eenheid Noord Nederland uniformen worden gestolen. Afgelopen najaar werd bij drie agenten uit die regio ingebroken en werden zowel uniformonderdelen als een dienstwapen gestolen.

Nepbekeuringen

In het criminele milieu zijn politieuniformen zeer gewild. Nepagenten troggelen regelmatig geld af van toeristen door bekeuringen uit te schrijven die contant moeten worden afgerekend. Maar ook in het zware milieu worden politieuniformen gebruikt. Bijvoorbeeld bij ontvoeringen of zogeheten ripdeals, waarbij drugs wordt gestolen.

Zo beroofden nepagenten in maart van dit jaar Moldavische toeristen in het Zuid-Hollandse Schelluinen. Ze fouilleerden de vakantiegangers in het kader van een ‘onderzoek naar drugs’. Ze namen een flinke som contant geld mee.

In februari van dit jaar werden twee nepagenten uit Rotterdam veroordeeld. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda troggelden ze duizenden euro's af van buitenlandse automobilisten die te hard gereden zouden hebben. De mannen hadden kort de politieopleiding gevolgd. Toen ze daarmee stopten, hadden ze niet alle kleding teruggegeven.

Bivakmutsen

Criminelen zijn daarom actief op zoek naar politieuniformen. In november vorig jaar sloegen dieven toe in een stomerij in het Brabantse Zevenbergen.