Universiteiten en hogescholen verplaatsen tentamens wegens ov-staking

Op de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn studenten 28 mei ook niet verplicht om naar eventuele hoorcolleges of werkgroepen te komen. ,,Wij begrijpen goed dat dit heel vervelend kan zijn voor studenten die wél aanwezig kunnen zijn en ook al geleerd hebben, maar helaas kon het niet anders”, zegt rector Karen Maex van de UvA tegen studentenblad Folia . Het reguliere onderwijs op de Hogeschool Rotterdam gaat in tegenstelling tot in Amsterdam gewoon door. De tentamens gaan echter níet door en worden verplaatst naar een andere datum. Op de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn ze nog in beraad over wat te doen. ,,Het is toch wel een erg grote staking”, aldus een woordvoerder.

Niet-verplicht

Ook in Utrecht wordt er veel verplaatst. ,,Alle activiteiten met een verplicht karakter worden afgelast of niet-verplicht gemaakt. Dat betekent dat tentamens en matchingsactiviteiten vervallen; verplichte onderwijsactiviteiten gaan alleen door als het zin heeft om ze niet-verplicht te maken”, meldt de UU.



In Tilburg proberen ze studenten zo vroeg mogelijk te waarschuwen, maar gaan de geplande tentamens gewoon door. ,,We hopen dat studenten zich er bewust van zijn, en we beseffen dat het vervelend is, maar de geplande tentamens op 28 mei gaan gewoon door”, vertelt een woordvoerder. Ook op de Vrije Universiteit in Amsterdam gaan de tentamens vooralsnog door. In Eindhoven op de TU en in Groningen op de RUG zijn er weinig problemen; daar staan voor dinsdag geen tentamens gepland. Daarnaast wordt in Groningen vooral gekeken naar stakingen in het regionale vervoer en die zijn voorlopig niet aangekondigd.



Werknemers bij de NS leggen dinsdag 28 mei de hele dag het werk neer. Ook het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaat de hele dag staken voor een beter pensioen, meldden de bonden begin deze maand. De NS betreurt de aangekondigde 24-uursstaking op het spoor. ,,Dit zou zeer ingrijpend zijn voor onze reizigers. Zij worden hiermee de dupe van een conflict waar NS geen partij in is”, liet de vervoerder weten.