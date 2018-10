‘Universiteiten laten geld op de plank liggen’

Volgens universiteitenkoepel VSNU is de algemene reserve niet vrij te besteden. Het geld is gepland voor toekomstige investeringen en zit voor een groot deel vast in schoolgebouwen en – voor technische universiteiten – in laboratoria. ,,Het noemen van het vermogen als ‘geld op de plank’ is echt een kwalijke misvatting”, zegt een woordvoerder. ,,We geven 99 procent van het geld dat we krijgen, effectief uit. We houden minder dan 1 procent over.” Van Meenen wijst op het verschil tussen eigen vermogen en algemene reserve. ,,Dit geld is a la minute te besteden aan kleinere werkgroepen en lagere werkdruk.”