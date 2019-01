Urenlange vertragingen door ongelukken in ochtendspits

Zo is de vertraging op de A9 bij Uitgeest (vanuit Alkmaar) meer dan 3,5 uur, volgens de ANWB. De file begint daar al bij Alkmaar.



Ruim een uur vertraging is er op de A2 Eindhoven richting Maastricht, bij knooppunt Leenderheide.



Bij Geldrop is de A67 vanuit Venlo helemaal dicht en op de A50 vanuit Zwolle, bij Apeldoorn-Noord, staat er dertien kilometer file, na een ongeval.



Een gestrande vrachtwagen op de A12 bij Arnhem hield vanaf zeven uur het verkeer richting Ede en Utrecht, vanuit Zevenaar en de Achterhoek, een klein uur op, meldt Rijkswaterstaat.



Eerder was de A12 richting Den Haag enige tijd helemaal dicht tussen Zoetermeer en Nootdorp door een brandende auto. Ook de vangrail raakte daar zwaar beschadigd.



Bijna een uur vertraging is er na een ongeluk op de A28 (richting Amersfoort) bij Strand Nulde.



Op de A7 richting Zaandam lag bij afrit Avenhoorn een kerstboom op de weg die voor file zorgde.