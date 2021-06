Urine of azijn over je kwallenbeet? Geen goed idee, zegt de deskundige

Jeroen (47) redt vrouw uit brandend huis: ‘Er was maar één optie: snel naar buiten’

13 juni Jeroen de Kort is er nog steeds beduusd van. ,,Pff dat was me wat. Ik heb niet nagedacht maar ben meteen tot actie overgegaan.” De 47-jarige inwoner van het Brabantse Hilvarenbeek haalde zondagmiddag een vrouw uit haar brandende woning en redde haar zo van een wisse dood. Als hij even later zijn verhaal doet probeert hij relaxt te doen, maar als hij terugdenkt aan dat moment gaat zijn bloeddruk toch weer iets omhoog.